L’invitée - La mobilité à Morges, une question de bon sens?

«Tu as vu que la rue du Sablon va devenir piétonne? C’est n’importe quoi», lance une Morgienne à son amie, toutes deux assises à ma table en réunion de famille. Puis, plus tard, en parlant d’un autre secteur de la Coquette: «Oui, c’est super agréable de se promener là-bas, d’autant plus qu’il n’y a pas de voitures.» En cachant mon sourire derrière une serviette, je n’ai pu m’empêcher de penser que, décidément, les Morgiennes et les Morgiens ne sont pas à une contradiction près lorsqu’il s’agit de penser la mobilité dans notre ville.

Morges est gangrenée par son trafic, c’est bien connu. Seul havre piéton en centre-ville, la Grand-Rue regorge de terrasses animées, de flâneuses et flâneurs, et son marché fait la fierté de la ville. Les commerçant·e·s seraient désavantagé·e·s lorsque l’on ferme leur rue au trafic, c’est ce qu’ont répété les opposant·e·s à l’initiative «Libres sur les quais», mais demandez seulement aux commerces de la Grand-Rue de faire revenir les voitures devant leur devanture: j’ai ma petite idée de leur réponse.

«Ce qui heurte le bon sens, c’est de vouloir à tout prix accéder partout et tout le temps avec son véhicule bruyant et polluant.»

Le 20 octobre, «24 heures» publiait dans ses colonnes un article consacré au nouveau Plan directeur des mobilités de la Municipalité de Morges, ainsi qu’un édito de M. Jotterand, rédacteur en chef du «Journal de Morges» . Bien que très critique, M. Jotterand a raison sur certains points: la lutte «antibagnole» est en retard. Il a raison également lorsqu’il dit que la population augmente, mais pas notre territoire.

Là où il a tort, c’est lorsqu’il affirme que la réduction du trafic à Morges est mission impossible. Pour cela, il faut néanmoins une bonne dose de courage politique et les moyens de développer des infrastructures cyclables et piétonnes sûres, ainsi qu’un réseau de transports publics dense et développé.

Des espaces rendus à la population

M. Bouvier, président du PLR Morges, trouve que les zones de rencontre à 20 km/h «heurtent le bon sens»? Ce qui heurte le bon sens, c’est de vouloir absolument parquer son SUV sur les quais alors qu’un parking souterrain est vide à la gare; c’est de vouloir à tout prix accéder partout et tout le temps avec son véhicule bruyant et polluant, au mépris de la santé et du bien-être du voisinage; c’est de penser que les quais et la rue Louis-de-Savoie sont plus attractifs avec leurs colonnes de véhicules à l’arrêt que si ces espaces étaient rendus à la population, avec des terrasses et des espaces de jeu; c’est de s’obstiner à croire que la mobilité urbaine, individuelle et motorisée a encore une place dans notre avenir placé sous le signe de la crise climatique.

Nous avons besoin d’un changement de paradigme: le Plan directeur des mobilités proposé par la Municipalité de Morges est un bon début. Finalement, la notion de bon sens est relative: elle dépend de quel côté on regarde, vers le passé ou l’avenir.

Camille Robert Afficher plus Cheffe du groupe socialiste au Conseil communal de Morges

