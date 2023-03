Anniversaire d’un deux-roues – La Mobylette centenaire vrombit encore Sur son boguet, Pipe comme tant d’autres a imaginé des «Petites fugues» avant de remiser la mob au garage. Cécile Lecoultre

«Les petites fugues» d’Yves Yersin avec Michel Robin, sorti en salle en 1979. DR

En 1923, les Ateliers de la Motobécane déposent officiellement leurs statuts et, durant quelques décennies, rouleront avec leur prototype phare, la Mobylette. Durant les Trente Glorieuses, ce deux-roues va envahir les pays européens. Ainsi, un ouvrier français de l’après-guerre consacrait en moyenne deux mois de salaire à son acquisition. Le boguet devient symbole de liberté, sa conduite étant autorisée sans permis dès 14 ans. L’ivresse… même pas maquillé, le 50 centimètres cubes atteint les 30 km/h.

Signe de reconnaissance internationale, l’engin vrombissant sous les 75 décibels engendre toutes sortes de surnoms, mopette, boguet, pétrolette, brêle, trapanelle, meule, etc. En 1961, la Confédération suisse l’intronise au titre de véhicule à moteur. Pour le Conseil fédéral il s’agit, selon l’historien suisse Benedikt Meyer, «de permettre aux jeunes des campagnes de se rendre plus facilement au gymnase ou à l’école professionnelle». En effet, en raison de la topographie, le succès sera foudroyant autour du lac Léman.

Des campagnes au cinéma

La mode fut contagieuse, touchant les agriculteurs et les ouvriers. Avec ces statistiques éloquentes: «plus d’un demi-million en 1970 et, au plus fort de l’engouement, pas moins d’un vélomoteur pour sept habitants dans les cantons de Berne, Obwald ou Soleure». Même la culture pop s’en empare. Voir le tube du groupe Il était une fois, «Le temps des mobylettes» en 1977, ou son incursion dans le métro de «Diva» filmé par Jean-Jacques Beinex en 1981, et bien sûr le fantasme absolu de Pipe concrétisé dans «Les petites fugues» par l’achat d’un vélomoteur Batavus Go Go en 1979.

Pourtant, l’introduction du catalyseur, puis du port du casque en 1990, provoque la dégringolade des ventes. Outre la concurrence des Piaggio et autre Solex, se pointent aussi les rutilantes motos 125 japonaises pour les plus de 16 ans. De nos jours, l’e-bike finit de capter la clientèle fan de vitesse plafonnée… même si les restaurateurs de mobs fleurissent sur YouTube.

