Chiens polaires en détresse – La «mode» des huskies provoque des abandons à la pelle Basée à Payerne, l’association SOS Chiens polaires recueille des huskies malades, maltraités ou abandonnés. Sa fondatrice dénonce les adoptions irréfléchies. Thibault Nieuwe Weme

L’association s'inquiète de la popularité des chiens polaires, trop nombreux à tomber entre des mains mal renseignées sur leurs besoins. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Payerne n’est pas le grand nord, mais presque. Une meute de 53 huskies, malamutes et autre samoyèdes y a élu domicile depuis 2009, dans une ancienne ferme devenue refuge. Coincé entre l’autoroute A1 et le stand de tir des Avanturies, le foyer est discret, mais victime de son succès. «Chaque année, nous devons refuser une cinquantaine de chiens», confie Carine Mettraux-Pousaz, fondatrice de l’association qui lui dévoue toute sa vie, son énergie et ses sous jusqu’au dernier centime. Elle est épaulée par une vingtaine de bénévoles.