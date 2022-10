Infrastructures ferroviaires – Le chantier de la gare de Lausanne est bel et bien suspendu L’Office fédéral des transports annonce ce mardi le report «de plusieurs mois» du chantier pour des problèmes de «statique» découverts dans le projet. Renaud Bournoud

Les palissades de chantier ont été installées, mais les travaux n’ont jamais réellement commencé. Florian Cella

Le fiasco de la modernisation de la gare de Lausanne se précisait depuis plusieurs mois. Ce mardi, l’Office fédéral des transports (OFT) indique que «les CFF doivent en particulier retravailler les aspects liés à la statique des structures prévues sous les quais et sous la place de la Gare». Plus loin dans son communiqué de presse, l’OFT précise que «les plans et calculs soumis par les CFF ne permettent pas de démontrer que la structure de la nouvelle gare de Lausanne sera statiquement sûre». Conséquence: un report de «plusieurs mois» du démarrage des travaux principaux est «inévitable».

En d’autres termes, on découvre en octobre 2022 que le projet de la gare, tel qu’il a été conçu et validé, pourrait ne pas tenir debout. L’OFT précise que «les CFF ont décidé d’étoffer leur processus interne de contrôle technique du projet et un nouvel expert externe a été mandaté».

Le 4 juin 2019, l’OFT a délivré la décision d’approbation des plans pour le projet Léman 2030 de réaménagement de la gare de Lausanne. Ce qui équivaut à une autorisation de construire. Mais l’Office l’a conditionné à toute une série de «charges», des améliorations techniques que les CFF, maîtres d’ouvrage, devaient apporter au projet. Les deux «partenaires» peinent toujours à s’entendre pour lever ces charges qui bloquent le chantier depuis des années.

Les CFF, qui communiquent séparément, «regrettent ce report des travaux et vont demander à leurs mandataires de vérifier les calculs statiques suite à une expertise».

En février dernier, le jour de la Saint-Valentin, l’OFT et les CFF s’étaient engagés publiquement à mieux collaborer afin de pouvoir commencer les «phases de chantier importantes avant la fin de l’année». Notamment les quais et les chantiers situés sous la place de la Gare. Cet engagement ne sera pas tenu.

Report d’au moins 12 mois

Le Canton et la Ville de Lausanne se désolent de voir le projet de la gare «à nouveau repoussé d’au moins 12 mois, retardant d’autant la mise en service des nouveaux quais mais aussi celle du nouveau tunnel du M2 et du M3». Les autorités locales sollicitent une rencontre d’urgence avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, responsable du dossier. Il a aussi été demandé de démonter les palissades de chantier qui encombrent la place de la Gare et qui ne servent à rien.

La refonte du nœud ferroviaire de Lausanne a été soutenue par le peuple en 2014, à l’occasion de la votation sur le Financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). Il était prévu de terminer le chantier de la gare en 2025, après une décennie de travaux. Lausanne est le dernier grand nœud ferroviaire de Suisse à ne pas avoir été modernisé. Pour assurer le développement du réseau ferroviaire en Suisse romande, par rapport à la Suisse allemande, sa mise à niveau aurait dû être faite il y a plus de 20 ans.

Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.