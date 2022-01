Quarantaines et isolements Covid – La moitié des CMS doivent réduire leurs prestations Il se peut que votre auxiliaire de ménage ne vienne plus qu’une semaine sur deux. Le personnel manque dans les soins à domicile vaudois. Marie Nicollier

L’ Association v audoise d’ a ide et de s oins à d omicile dénombre cinq fois plus de collaborateurs absents pour cause de Covid que l’an dernier à la même période. KEYSTONE

Deux cents employés des centres médico-sociaux (CMS) vaudois sont actuellement en arrêt à cause des isolements et quarantaines. Une situation sans précédent. «L’année passée à la même période, il n’y avait que 40 personnes absentes pour cause de Covid, indique Deborah Coia, responsable de la communication à l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD). Tout s’est passé très vite, en quelques semaines.»

«On va préparer le semainier en avance pour deux semaines au lieu d’une, par exemple.» Deborah Coia, responsable de la communication de l’AVASAD

La moitié des CMS environ sont contraints de réorganiser, reporter voire annuler temporairement des prestations. Deborah Coia donne quelques exemples. «On va peut-être faire le ménage chez quelqu’un une fois toutes les deux semaines plutôt que toutes les semaines. Ou préparer le semainier en avance pour deux semaines. Ou encore espacer les visites pour le suivi des traitements, en faisant une partie de ce suivi par téléphone.»