Région de La Côte – La moitié des habitants pourrait profiter de la chaleur naturelle Selon une campagne de prospection, une dizaine de projets potentiels seraient à même de produire de la géothermie pour plus de 50% des ménages. Yves Merz

Carte du potentiel géothermique dans la région de La Côte. ENERGEÔ

Du 9 au 27 août 2021, des camions vibreurs ont parcouru une quarantaine de kilomètres dans 30 communes, majoritairement dans le district de Nyon ainsi que dans la partie sud-ouest du district de Morges, sur une surface totale d’environ 414 km2. Cette campagne de prospection des ressources géothermiques a donné des résultats très prometteurs. Après plusieurs mois d’analyse, EnergeÔ et ses partenaires annoncent l’identification de plusieurs projets potentiels sur tout le territoire de La Côte, en particulier vers Nyon.

Ces projets de géothermie de moyenne et faible profondeur seraient à même de produire de la chaleur naturelle pour plus de 50% des habitants du district de Nyon. Le territoire déterminé par le permis de recherche en surface (PRSU), délivré par Département de l'environnement et de la sécurité de l'État de Vaud, confirme son haut potentiel géothermique. Ce sont plus de dix sites qui s'avèrent propices à l'exploitation des ressources géothermiques. Sont concernés les secteurs de Nyon-Prangins, de Signy, de Rolle, d'Aubonne-Étoy, ainsi que le secteur du plateau de Bière.

Communes contactées

Chacun des projets potentiels ayant ses propres impératifs techniques et un échéancier unique, la direction d’EnergeÔ a d’ores et déjà lancé des rencontres avec une partie des autorités des communes concernées, afin de statuer sur leurs besoins respectifs. Tous ces projets s’inscrivent dans la même lignée qu’EnergeÔ Vinzel, dont la plateforme de forage est actuellement en fin de travaux. Les forages envisagés sont de profondeurs variables, allant de 100 m à environ 2300 m, soit de faible et moyenne profondeur, et atteignent des eaux de 25 °C à 90 °C.

«Les résultats de cette campagne de prospection constituent une étape majeure dans notre volonté d’indépendance face aux énergies fossiles pour toute une région; EnergeÔ et ses partenaires apportent une solution concrète et locale aux stratégies énergétiques vaudoises comme fédérales. Le soutien de la population, ainsi que des autorités, est primordial pour les prochains défis qui nous attendent», souligne Daniel Clément, directeur d’EnergeÔ SA.

Potentiel à Nyon

Parmi les projets identifiés, celui situé sur le territoire de la commune de Nyon s’avère l’un des plus prometteurs, du fait de sa proximité avec la faille géologique de Bonmont-Yvoire. Cette faille permettrait l’exploitation du Dogger, un aquifère situé à 2300 m sous terre. Les terrains propices à l’accueil de la plateforme destinée aux deux forages, puis la centrale géothermique, ont déjà été identifiés en collaboration avec les Services industriels de Nyon.



