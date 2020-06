Gymnases et écoles professionnelles – La moitié des profs a dû travailler davantage pendant le confinement Le Syndicat des services publics publie un sondage auprès de 300 enseignants. L’enseignement à distance a demandé à 46,5% d’entre eux de travailler plus que d’habitude. Quinze pour cent ont eu «beaucoup moins de travail». Mathieu Signorell

Le gymnase de Burier, sur la Riviera. Chantal Dervey

Les trois mois de confinement à cause du coronavirus ont obligé près de la moitié des enseignants du postobligatoire à travailler davantage qu’à la normale. Plus précisément 46,5%, dont 15% à qui l’enseignement à distance a demandé «nettement plus de travail». C’est le résultat d’un sondage publié mercredi par le Syndicat des services publics (SSP).