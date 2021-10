Transports publics vaudois – «La moitié des usagers du M2 viennent de l’extérieur de l’agglomération lausannoise» L’extension du métro lausannois irrite des habitants des régions excentrées. «L’opposition Lausanne – campagne est stérile», répond la conseillère d’État Nuria Gorrite. Claude Beda

En 2019, le métro M2 a transporté 32,8 millions de personnes. Près de la moitié (14,9 millions) l’a pris à la station de la gare. Jean-Bernard Sieber/ARC

«Les Lausannois adeptes du transport multimodal ne pourraient-ils pas marcher entre le Flon et la gare?» Le projet de transformation du métro M2 et de construction du M3 ne manque pas de susciter des critiques dans les régions excentrées du canton. À la suite de la présentation, le 7 octobre, de la troisième tranche de financement à 320 millions (sur 810 millions de francs au total pour le M3), les doléances ont encore fusé: «II manque un transport rapide Lutry – Lausanne centre – Hautes Écoles – Morges», «Pourquoi ne pas prolonger le LEB sous gare pour les gens du Gros-de-Vaud, évitant ainsi d’engorger le M2 entre le Flon et la gare?» «Nous voulons un tram de Vevey à Villeneuve!» Face à ces réactions, le Canton répond que la moitié des usagers du M2 proviennent de l’extérieur de l’agglomération lausannoise.