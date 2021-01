Une remarquable longévité – La moitié d’une vie au service de son village Entré à l’Exécutif de Gollion en 1990, Pierre-André Pernoud en est syndic depuis 2005. Et il compte bien continuer l’aventure pour mener à bien ses dossiers. Julien Lambert

Pierre-André Pernoud est entré à l’Exécutif de son village en 1990! Florian Cella/24heures

Il faut croire qu’il a la potion magique! Avec son petit air d’Astérix, Pierre-André Pernoud semble invincible non pas en Gaule, mais à Gollion. Et, comme il le rappelle, il est né en février 1956, «le jour où il a fait le plus froid lors du siècle dernier!» De quoi lui donner une force supplémentaire?

Toujours est-il qu’il siège à la Municipalité de son village depuis 1990 et qu’il a décidé de se représenter pour un mandat supplémentaire le 7 mars. «La Commune a encore beaucoup de projets importants à mener ces prochaines années et j’aimerais la transférer en bonne harmonie pour affronter la suite, explique-t-il. Et comme je suis en bonne santé et absolument pas retraité dans ma tête, continuer me semblait évident.»