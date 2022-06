Chantier patrimonial à Lausanne – La molasse de la cathédrale soumise à rude épreuve Si la tour sud comporte bon nombre de pierres du XIIe siècle en bon état, la tour lanterne montre un état d’obsolescence préoccupant. Fabien Lapierre

La tour sud présente des blocs de molasse originaux bien conservés, mais le contrefort sud-est, plus explosé à la pluie et au vent, affiche un aspect dégradé. DR

Durant huit à neuf siècles, elles ont subi les affres du climat et plus récemment de la pollution. Les pierres en molasse – matériau tendre et friable – utilisées jadis pour édifier la cathédrale de Lausanne ont plus ou moins bien traversé le temps. Certaines sont apparues fortement érodées lors des chantiers de conservation-restauration en cours depuis 2021.