Crise démographique – La Moldavie se dépeuple à la vitesse de l’éclair Ce petit pays d’Europe du Sud-Est a perdu un habitant sur trois depuis son indépendance il y a trente ans, le 27 août 1991. Andrés Allemand Smaller

La ruée de la main-d’œuvre vers l’ouest a notamment vidé la Moldavie de sa jeunesse, depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991. AFP

C’est le pire déclin démographique d’Europe. Et l’un des plus vertigineux au monde. La petite Moldavie, coincée entre Roumanie et Ukraine, se dépeuple à une cadence étourdissante. Alors que le pays s’apprête à célébrer, le 27 août, le 30e anniversaire de son indépendance, force est de constater qu’il a perdu un tiers de ses habitants au cours de cette même période. Pire encore: selon des projections alarmantes, il ne restera d’ici à 2035 que la moitié des 4,3 millions de résidents que comptait en 1991 cette ancienne République soviétique.

«La Moldavie n’est pas membre de l’UE, elle ne reçoit pas d’aides pour développer ses infrastructures et relancer l’économie… ce qui permettrait de retenir sur place sa population.» Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherches politiques de Sciences Po en France