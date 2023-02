Immobilier dans les stations – La montagne continue d’attirer La demande actuelle est plus forte que l’offre et les biens s’arrachent sitôt mis en vente. Patrizia Rodio

À Château-d’Œx comme dans d’autres stations alpines, les biens immobiliers à vendre partent rapidement s’ils sont proposés au prix adéquat. SWITZERLAND TOURISM

Les restrictions liées au Covid-19, puis le semi-confinement et le télétravail avaient ramené les gens vers la montagne. Avec la fin des mesures liées à la pandémie et la reprise partielle du travail en présentiel, la donne a-t-elle changé? «La canicule de l’été dernier a plutôt confirmé la tendance, répond Rachel Besson Gasser, directrice de Besson Immobilier à Verbier (VS). Elle a incité les citadins à s’échapper en altitude. Résultat: l’offre est actuellement épuisée et les appartements qui arrivent aujourd’hui sur le marché au prix adéquat se vendent rapidement.»