Zermatt, 14 juillet 1865, première ascension du Cervin. Edward Whymper célèbre sa victoire, mais à la descente, quatre alpinistes tombent dans le vide, trois gentlemen anglais et leur guide. Les mystères entourant cet accident (la faute à une bottine, à un mauvais choix de corde – rompue ou coupée?), continuent encore aujourd’hui à alimenter des débats passionnés. Et une question revient à l’infini: est-il bien utile d’escalader des montagnes au péril de sa vie?

Jean-Michel Wissmer revient aux sources et donne la parole à toutes les parties. Dans cet essai, il fait également le portrait de ces alpinistes, hommes et femmes, qui ont bravé tous les dangers pour conquérir le Cervin et d’autres sommets. Il nous parle aussi de ceux – comme l’historien d’art anglais John Ruskin – qui ont rendu un culte à la montagne, car pas d’ascension (ou de chute) sans qu’intervienne un sentiment religieux. L’auteur élargit encore le débat à la littérature et à la peinture qui ont célébré les cimes.

