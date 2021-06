Avenir des radios suisses – La mort de la FM pourrait être retardée À la suite de critiques parlementaires et d’une pétition, les chaînes envisagent le possible report de la fin de la diffusion analogique à décembre 2024. Philippe Maspoli

Les radios privées, comme LFM, laisseront bientôt tomber la FM. En janvier 2023 ou en décembre 2024? VQH

Le débranchement de la diffusion analogique en FM des chaînes de radio suisses, au profit du numérique et donc du DAB+, paraissait définitivement établi.

La SSR et les autres radios avaient arrêté un calendrier: mise hors service des émetteurs FM de la SSR en août 2022 et fin de l’analogique pour le reste des diffuseurs en janvier 2023. La Suisse compte 45 radios privées et neuf chaînes «associatives». Seules deux chaînes alémaniques n’ont pas signé l’accord.

Discussions en cours

Des critiques au parlement fédéral, la pétition de Roger Schawinski – patron de Radio 1, à Zurich, qui veut «sauver les émetteurs FM» – et les doutes exprimés par l’ex-conseillère fédérale Doris Leuthard ont ébranlé les certitudes. La question de l’équipement des voitures, notamment, provoque des réticences.