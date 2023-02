Exposition sensible à Vevey – La mort, l’autre visage de Hodler «Revoir Valentine», l’invitation du Musée Jenisch est irrésistible. Et l’exposition de ce cycle, augmentée de documents personnels, tout simplement poignante. Florence Millioud Henriques

Portrait de Valentine Godé-Darel malade (1914), huile sur toile (63 x 86 cm). Le cycle de Valentine compte 18 peintures et 120 dessins. L’exposition veveysanne montre 115 pièces au total. Kunstmuseum Solothurn

L’histoire d’amour qui déroule ses épisodes depuis ses prémices au Musée Jenisch finit mal, on le sait! Atteinte d’un cancer dans l’abdomen, Valentine Godé-Darel meurt, chez elle, à Vevey en 1915 à la suite d’une lente perte de force et agonie de plusieurs mois. À son chevet, un amant certes pas toujours éperdu, les relations avec sa maîtresse sont tumultueuses, mais aussi – et peut-être même avant tout – un artiste: le Bernois Ferdinand Hodler (1853-1918).