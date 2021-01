Hockey sur glace – La moyenne de points par match sera déterminante Au cas où les saisons de National et de Swiss League ne pouvaient aller à leur terme, l’habituel classement par points ne serait pas appliqué. Sport-Center

Les clubs de National League et de Swiss League seront peut-être départagés au nombre de points par match. EHC Visp

Réunis en assemblée générale ordinaire lundi, les dirigeants des clubs de National League et de Swiss League ont défini les scénarios au cas où les championnats ne pouvaient pas se terminer en raison de l’épidémie de Covid-19.

Si les équipes ne pouvaient pas disputer l’intégralité des matches prévus au calendrier de la saison régulière, la hiérarchie serait établie en fonction de la moyenne de points collectés par rencontre. Dans le cas où plusieurs clubs se retrouvaient à égalité, elles seraient départagées par le nombre de parties disputées.

Ajoie en tête de Swiss League

A ce jour, avec ce calcul, le trio de tête de National League est: Zoug 2,24, Lausanne 2 et Fribourg-Gottéron 1,904. Celui de Swiss League: Ajoie 2,47, Kloten 2,29 et Langenthal 1,96.

Pour rappel, en 2020-2021, dans les deux catégories de jeu, les six premiers au terme de la phase régulière du championnat obtiendront leur billet pour les play-off. Les clubs rangés entre les 7e et 10e places prendront part à des séries de pré-play-off, dont les vainqueurs se hisseront en quarts de finale. La saison du 11e et du 12e, elle, s’arrêtera.

Un champion et un promu, si…

Par ailleurs, un champion national ne sera sacré que si tous les clubs auront joué le 75% des duels, soit au moins 39 sur 52 en National League et 35 sur 46 en Swiss League.

Et quid du titre? Si la saison est arrêtée durant les séries éliminatoires, l’équipe classée première au terme de la saison régulière sera désignée championne pour autant qu’elle soit encore en lice dans les play-off au moment de l’arrêt de la saison.

Si le vainqueur de la qualification de National League était déjà éliminé des play-off au moment de l’arrêt de la saison, aucun champion suisse ne sera inscrit au palmarès.

Le même principe s’applique à la Swiss League en ce qui concerne la désignation du champion suisse, respectivement de l’équipe promue sportivement.