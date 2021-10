Espaces publics lausannois – La mue de la place du Tunnel encore retardée Un recours contre la suppression de 39 places de stationnement empêche le réaménagement pensé depuis 2016. Romaric Haddou

La partie sud de la place du Tunnel (ici en photo) «devrait être une place publique, mais c’est actuellement un parking», déplore la municipale Florence Germond. Florian Cella

Nouveau contretemps pour le lifting de la place du Tunnel. Alors que le Conseil communal avait débloqué 300’000 francs en mai 2016 pour des aménagements provisoires censés égayer le site jusqu’à la grande refonte Riponne-Tunnel, la Ville annonce que les travaux sont reportés.

Ce n’est pas la première fois que le dossier prend du retard: en 2018, une première mouture avait été abandonnée à cause de trop nombreuses réticences dans le voisinage.

Cette fois, il n’y a qu’un contestataire, annonce la municipale Florence Germond. «Un propriétaire de bâtiment a fait opposition lors de la mise à l’enquête. Il estime qu’il n’y aura plus assez de places de stationnement dans le secteur et que son bien immobilier perdra de la valeur. J’ai plutôt l’impression qu’il va en prendre grâce à des aménagements qui rendront la place plus conviviale, mais soit.»