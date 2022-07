Stationnement à la place d’Armes – La Muni d’Yverdon tient à son parking géant Les plans d’affectation et routiers sont en fin de correction après l’avis défavorable du Canton. Il n’est pas question d’abandonner le projet. Fabien Lapierre

Initié en 2012, le projet prévoit de faire disparaître les 800 places actuelles du parking de la place d’Armes au profit de 1000 places souterraines et d’un parc végétalisé en surface. JEAN-PAUL GUINNARD

Les voilà fixés, ceux qui s’imaginaient que l’Exécutif yverdonnois – à majorité rose-verte – allait «enterrer» le parking de la place d’Armes d’Yverdon.

«En l’état, la Municipalité n’a remis en question aucune décision sur le parking et coordonne le dossier avec le partenaire privé. […] Elle confirme sa volonté de faire avancer le dossier en corrigeant ce qui doit l’être, afin d’éviter tous blocages», peut-on lire à la toute fin d’une communication adressée hier au Conseil communal, en réponse aux questions du PLR Laurent Roquier.

Mais pour connaître le sort réservé au «chantier du siècle» dans la cité thermale, les 3700 signataires de la pétition réclamant sa réalisation devront patienter, «le temps que les vacances passent», glissait la semaine dernière à la presse le syndic, Pierre Dessemontet. «La prise de position de la Ville et les solutions proposées» seront ensuite communiquées publiquement.

Augmenter l’acceptabilité du dossier

C’est que depuis l’été dernier et un avis mitigé des services du Canton, la Ville travaille à consolider son plan d’affectation et son plan routier par des compléments d’études et justifications techniques.

«Les points jugés non conformes au droit supérieur concernent en particulier le modèle du calcul du besoin en stationnement, les charges de trafic, […] l’évaluation du bruit routier et la conformité du dossier avec l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement», précise la communication.

En résumé, face au «risque extrêmement important» de refus cantonal, la Municipalité a opté pour une stratégie prudente permettant «d’augmenter l’acceptabilité du dossier auprès du public».

Certains espèrent une diminution des 1000 places prévues, quand d’autres s’interrogent sur l’indemnité dépassant le million dont Yverdon devrait s’acquitter en cas de rupture de contrat avec le promoteur Marti-Amag.

