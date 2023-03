Projet avorté à Yverdon – La Municipalité assure avoir joué la carte Sports 5 à fond Fâchée et «consternée», la droite du Conseil a demandé des comptes à l’Exécutif à la suite de l’abandon du projet de pôle sportivo-culturel. Frédéric Ravussin

Le flou règne autour de l’animation future du site de Sports 5 après l’abandon du projet de développement d’un pôle culturo-sportif. CHRISTIAN BRUN-A

La déception, la consternation, voire la colère de certains élus de droite – PLR, Vert’libéraux et UDC confondus – étaient fortes, jeudi soir. À la mesure en tout cas de l’importance qu’ils accordaient au développement d’Yverdon à la transformation de la friche Sports 5 en pôle sportivo-culturel. Or, on le sait officiellement depuis lundi 27 mars et une communication municipale, ce projet à 32 millions – dont 26 millions assumés à titre privé par le président d’Yverdon Sport Mario Di Pietrantonio – ne verra pas le jour.