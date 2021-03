Communales 2021 – La Municipalité au complet, Cossonay aura sans doute une syndique Claude Moinat, PLR sortant, et Philippe Zufferey, nouvel élu de l’Entente communale, occuperont les deux derniers sièges de l’Exécutif. Marie Vanolli

La nouvelle Municipalité de Cossonay: Bernard Ebener, Florence Texier Claessens, Claude Moinat, Valérie Induni et Philippe Zufferey, Alexandre Grieu

Trois sortants, deux femmes et trois élus de l’Entente, voici la combinaison gagnante pour la Municipalité de Cossonay. Alors que trois candidats étaient en lice pour les deux sièges encore libres au soir du premier tour, le choix des habitants s’est porté sur Claude Moinat (544), municipal PLR sortant, et Philippe Zufferey (583), nouvel élu de CossEntente, qui ont fait liste commune pour ce deuxième tour. Ils devancent de loin Eric Hovsepian, troisième avec 373 voix.

Enjeux variés

Parmi les nombreux enjeux de cette législature, les nouveaux élus mentionnent la qualité de vie, les services à la population, mais aussi et surtout un développement durable, dans tous les sens du terme. Sur le plan urbanistique, tout d’abord: «Nous devrons discuter de la manière dont se poursuivra la croissance de Cossonay ainsi que de l’intégration des nouveaux habitants», explique la sortante Valérie Induni. Mais les municipaux se concentreront aussi sur les enjeux environnementaux: «C’est dans l’air du temps, admet Bernard Ebener. On devra donc trouver un consensus dans cette direction et on espère que le conseil nous suivra.»

Syndicature jouée

Le syndic actuel Georges Rime ne s’étant pas représenté pour la prochaine législature, sa place s’est libérée mais ne suscite pourtant pas les convoitises des nouveaux municipaux. À l’exception de Valérie Induni, les élus ne se disent en effet pas intéressés par le poste. C’est donc sans surprise et sans bataille que la meilleure élue devrait logiquement endosser ce rôle, elle qui a signé un véritable triomphe lors du premier tour.