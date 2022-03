Élections complémentaires – La Municipalité de Bullet affiche à nouveau complet Corcelles-près-Concise, Saint-Sulpice et la commune du balcon du Jura n’avaient pas réussi à se trouver un municipal le 13 février. Dans les deux premières, l’élection a été tacite. Frédéric Ravussin

Cinq, puis trois, puis une: Bullet. Le 13 février dernier, les citoyens de cinq communes étaient appelés aux urnes pour compléter les rangs de leur Municipalité. Si Leysin et Commugny y parvenaient au terme de ce premier tour, ce n’était pas le cas de Saint-Sulpice, Bullet et Corcelles-près-Concise pour lesquelles un second tour de scrutin s’annonçait. Mais au final, seul les Bullatons ont dû se choisir un nouvel élu ce dimanche 6 mars.

À Saint-Sulpice comme à Corcelles-près-Concise, la question a en effet été rapidement réglée, puisqu’un seul candidat s’est officiellement déclaré candidat pour reprendre le poste vacant: Olivier Matthey, au bord du Léman, et Christian Millioud, sur les rives du lac de Neuchâtel, étaient donc respectivement élus tacitement deux jours plus tard.

«Christian Millioud était hésitant. Comme il n’était pas vraiment opposé à l’idée, les gens ont estimé qu’il était pour.» Philippe Humbert, syndic de Corcelles-près-Concise

Sans obtenir la majorité absolue, les deux hommes avaient terminé en tête du 1er tour dans leur commune. «Nous n’avions aucun candidat officiel», rappelle le syndic Philippe Humbert. Qui reprend, en souriant: «Christian Millioud était hésitant, et comme il n’était pas vraiment opposé à l’idée, les gens ont estimé qu’il était pour.» Corcellois depuis une trentaine d’années, le sexagénaire, banquier retraité, reprendra le dicastère… des finances, laissé vacant par la démission de Vincent Lebet.

Retournement de situation

À Bullet, il a en revanche fallu passer par les isoloirs pour trouver un successeur à Pierre Duvoisin. Les électeurs (56,27% de participation) avaient à choisir entre les deux candidats arrivés en tête au terme du 1er tour. Soit l’ancien municipal Daniel Oguey (142 suffrages) et Patrice Jaquier (115).

Petite surprise, c’est Patrice Jaquier qui est parvenu à retourner la situation à son avantage. Les 153 voix obtenues – contre 137 à son adversaire – permettront à ce chef d’entreprise de siéger à l’Exécutif de la commune du balcon du Jura vaudois.

