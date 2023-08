Démission dans l’Ouest lausannois – La Municipalité de Crissier perd son outsider Élu en 2021 sur un programme antidensification, Damien Canart déménage après deux ans d’un mandat sous tension. Son parti ne présentera pas de candidature. Chloé Din

Damien Canart en avril 2021, au lendemain de son élection à l’Exécutif de Crissier, sous la bannière de Sauvegardons Crissier. Patrick Martin

La Municipalité de Crissier fonctionne en effectif réduit depuis le 31 juillet, à la suite d’une démission surprise. Damien Canart, chargé de l’Urbanisme et de la Mobilité depuis son élection en 2021, déménage dans une autre commune. Il l’avait annoncé lors de la dernière séance du Conseil communal en juin. Alors qu’une élection complémentaire est prévue le 26 novembre, c’est en tout cas une page qui se tourne pour la Commune.

D’ores et déjà, le parti de Damien Canart, Sauvegardons Crissier (SC), annonce qu’il ne présentera pas de candidat pour conserver ce siège. «Nous avons fait deux ans à la Municipalité et cela nous a suffi. Le bilan n’est pas satisfaisant et nous n’avons pas de candidat, mais nous allons continuer à nous battre contre la densification, le bruit et la construction de nouveaux quartiers», lance Martin Senn, président de la formation.

Populaire mais minorisé

Créé juste avant les élections communales de 2021, Sauvegardons Crissier trouve pourtant un large écho en plaidant pour un frein au développement urbanistique. Les urnes lui avaient donné 18 sièges au plénum et propulsé Damien Canart à l’Exécutif. Plus récemment, la population a dit non au projet de quartier En Chise, donnant raison à la campagne menée par le parti.

«À l’avenir, j’espère qu’il y aura plus d’écoute pour ce que veut la population sur la croissance urbanistique et ses conséquences.» Damien Canart, ancien municipal (Sauvegardons Crissier)

Que s’est-il passé? Selon des élus de tous bords, l’entrée en scène de SC s’est accompagnée de fortes tensions à la Municipalité, au plénum et même au sein du Service de l’urbanisme, qui a connu une vague de démissions en 2021. En minorité à l’Exécutif, Damien Canart a en outre dû se récuser dans le cadre du référendum sur En Chise. Finalement, un élu SC pressenti pour prendre la présidence du Conseil communal a, lui aussi, donné sa démission en juin. Les autres partis se sont plaints de ses propos, tenus sur les réseaux sociaux en marge de la votation, qui faisaient allusion aux collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale.

Au lendemain de son départ, Damien Canart livre son sentiment: «À l’avenir, j’espère qu’il y aura plus d’écoute, au sein de la Municipalité, du Service de l’urbanisme et du SDOL (ndlr: l’organe de planification à l’échelle du district), pour ce que veut la population sur la croissance urbanistique et ses conséquences. C’était tout à fait normal pour moi que de rechercher un meilleur équilibre et une plus grande qualité de vie dans la commune.»

Les candidatures à l’élection complémentaire seront connues au plus tard au délai de dépôt des listes, le 30 octobre. Le CDC, qui compte trois sièges à l’Exécutif, et le ROLC, qui en a un, n’ont pas encore pris position. Seul le RESOC annonce d’ores et déjà son intérêt et a lancé un appel à candidatures.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

