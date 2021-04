Refus d’un crédit – La Municipalité de Morrens reviendra avec un projet plus grand et plus durable Le vote de dimanche pour installer deux classes supplémentaire fait réagir dans les communes voisines, mais l’Exécutif promet de retourner rapidement devant son Conseil avec un nouveau projet. Sylvain Muller

La construction en éléments modulaires aurait dû prendre place dans la cour du Collège de la Marionnaz. Patrick Martin -archives

Le refus signifié dimanche par la population de Morrens de débourser 550’000 fr. pour installer deux classes supplémentaires dans des éléments modulaires dans la cour du Collège de la Marionnaz a été peu goûté par les communes voisines.

«On s’imaginait bien que le risque existait puisque tous les projets sont compliqués à faire passer à Morrens, soupire le député-syndic de Froideville Jean-François Thuillard. On n’aura donc pas le choix d’appliquer un plan B boiteux, en casant les enfants à droite à gauche. Mais ça commence quand même à poser problème, parce que Morrens ne respecte pas les engagements pris lors de la création de l’Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE) en 2008.»

Nouveau projet en vue

Depuis douze ans, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens gèrent en effet ensemble leurs infrastructures scolaires au sein de l’association Jean-François Thuillard a présidé le comité de cette dernière durant dix ans et préside désormais l’assemblée intercommunale. Et il constate que si les trois autres villages ont beaucoup investi ces dernières années, Morrens traîne la patte.

«C’est d’autant plus embêtant que ce projet n’est destiné qu’aux enfants de notre village.» Sandra Hulaas, municipale et future syndique de Morrens

«C’est d’autant plus embêtant que, contrairement à ce qui a été écrit (voir ici), ce projet est principalement destiné aux enfants de notre village, déplore la municipale et future syndique de Morrens Sandra Hulaas. Mais nous voulons assumer nos responsabilités. La Municipalité va donc remettre rapidement l’ouvrage sur le métier et nous retournerons devant notre Conseil avec un nouveau projet.»

Pour l’élue et selon un certain nombre de retours qu’elle a eus, le projet a été en partie refusé à cause de son aspect provisoire. «Le nouveau sera donc plus durable. Et plus important aussi puisqu’on y ajoutera deux salles de dégagement qu’on nous demande de réaliser.»

Opportunité à saisir

Président du comité directeur de l’ASICE, le municipal de Cugy Jean-Pierre Sterchi veut voir le bon côté des choses: «Ce refus peut effectivement se transformer en opportunité. En attendant, nous continuerons à enclasser tous les élèves de Morrens moyennant des transports en bus et le réaménagement de bibliothèques ou de salles de travaux manuels en salles de classe. Donc, au final, les désagréments seront principalement subis par les parents et enfants de Morrens.»

