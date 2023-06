Fin de la saga – La Municipalité de Nyon a dit la vérité dans la crise La Commission de gestion a rendu son rapport dans lequel un chapitre est consacré aux affaires qui ont défrayé la chronique ces derniers mois. Raphaël Ebinger

Dans la crise qui a secoué son début de législature, la Municipalité a agi de manière conforme au cadre institutionnel. C’est la conclusion de la Commission de gestion. Pierre Albouy/archives

La Municipalité de Nyon a agi de manière conforme au cadre institutionnel et a communiqué des éléments basés sur la vérité. C’est la conclusion de la Commission de gestion (CoGes) de Nyon qui a analysé la crise institutionnelle et politique qui a pourri le début de la législature. Pour se faire leur opinion, les commissaires ont eu accès à une masse de documents confidentiels, dont le rapport de l’ancien juge Müller sur les dysfonctionnements au sein de l’administration nyonnaise et en particulier l’administration générale.