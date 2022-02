Comment en est-on arrivé là? La question était dans tous les esprits lundi soir au Théâtre de Marens, à Nyon, où le Conseil communal a tenu une séance extraordinaire. Le but de l’opération était d’obtenir des explications de la Municipalité sur la crise qui ébranle sévèrement l’administration communale. Autant dire qu’après cinq heures de prises de parole et d’explications, aucune réponse précise à notre question de base ne s’est détachée.

À lire aussi: Abo Grand déballage politique Crise à la Ville de Nyon: «Je crois qu’on a touché le fond!» Crise à Nyon La proximité de la Municipalité et de son secrétaire interroge Reste que la Municipalité de Nyon a reconnu des erreurs. Elle a notamment admis certains manquements dans l’accompagnement de l’administration dans sa rapide transformation. En quinze ans, le nombre d’employés est passé de 350 à 584 et de nouvelles missions ont émergé pour répondre aux ambitions d’une ville en plein boom démographique.

Ce qui est certain, c’est que l’administration nyonnaise a réussi sa transformation. Elle l’a démontré lors de la crise sanitaire en continuant d’assurer ses prestations avec flexibilité et efficacité. A contrario, la Municipalité semble avoir pris du retard dans cette transition. C’est un des enseignements de la soirée de lundi.

«Le manque de distance entre la Municipalité et son secrétaire est gênant.»

On y a appris de la bouche de la Municipalité que des dossiers étaient passés d’un service à l’autre, en oubliant parfois de donner des explications aux principaux concernés, suscitant des tensions entre les chefs de service. On comprend les employés qui imaginent alors que certains projets ont été attribués lors des pauses clopes devant l’Hôtel de Ville entre le secrétaire municipal et le chef de l’Urbanisme de l’époque.

Le manque de distance entre la Municipalité et son secrétaire est un autre élément gênant. Les forts liens d’amitié entre une élue et le secrétaire municipal ne sont certes pas condamnables, mais ils questionnent sur l’indépendance de la première dans la gestion de la crise dans laquelle le second est un des protagonistes. Elle s’est révoquée en novembre quand le collège a décidé de sanctionner le père de sa filleule. Mais, au début de la crise, comment son amitié a-t-elle influencé son positionnement? Cette proximité est aujourd’hui problématique, même pour certains de ses camarades. Elle donne en tout cas du grain à moudre à ceux qui accusent la Municipalité de gérer la Ville comme on gère un festival.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.