Politique communale – La Municipalité de Payerne ne veut pas faire son 5 à 7 Demandée par un conseiller communal PLR, l’augmentation du nombre de membres à l’Exécutif ne plaît pas à l’équipe en place. Pour des raisons financières et d’organisation. Frédéric Ravussin

La Municipalité de Payerne ne veut pas grossir ses rangs. JEAN-PAUL GUINNARD

La Municipalité de Payerne fonctionnera-t-elle de nouveau avec sept membres, comme c’était le cas au XXe siècle? Si ce choix ne revenait qu’à elle, il n’en serait rien. L’Exécutif – composé de cinq membres depuis 2002 – propose en effet au Conseil communal de rejeter, lors de sa séance de septembre, le projet déposé avant les vacances par le PLR Franck Magnenat.

L’élu, qui porte pourtant la même couleur politique que quatre des cinq municipaux en place, constate notamment que le passage de cinq à sept permettrait de diminuer le taux d’activité de chacun. Un avantage selon lui, le mi-temps actuel étant compliqué à appliquer professionnellement pour les élus, notamment pour ceux qui sont employés. Toujours selon lui, le système à sept têtes permettrait une amélioration de l’efficacité du collège municipal: les dicastères seraient moins importants alors que la charge financière de la Commune ne s’en trouverait pas sensiblement modifiée.

Pas possible à 30%

L’analyse conduite par la Municipalité avec l’aide d’une personne extérieure à l’administration infirme ce dernier argument. Et cet aspect financier a pesé dans la proposition municipale de rejeter ce projet de décision. Différents scénarios ont été envisagés. «Pour rester dans l’enveloppe actuelle, le taux d’activité des municipaux ne devraient pas dépasser 30% (en conservant celui du syndic à 80%). Or on ne peut pas gérer un dicastère à ce taux-là», affirme Eric Küng, vice-syndic socialiste chargé des finances.

Annuellement, la Municipalité «coûte» aujourd’hui 528’000 francs aux contribuables. En passant à 35%, ce montant s’élèverait à 547’000 francs et à 717’000 francs pour une activité à 50%. «C’est un point d’impôt supplémentaire que j’aurais de la peine à demander à nos concitoyens», reprend-il. Municipal PLR à la tête de l’Urbanisme, André Bersier, rebondit et appelle à la prudence: «Avec la crise Covid-19, nos finances ne seront pas simples à gérer. Nos budgets seront impactés jusqu’en 2023.»

Pas de surprise

D’un point de vue purement décisionnel et organisationnel, l’Exécutif ne voit pas non plus les avantages de la proposition faite par Franck Magnenat. À cinq, il affirme s’appuyer sur un processus efficace, chaque élu ayant une meilleure vue d’ensemble du ménage communal. «Au vu de la croissance de la commune, la Municipalité considère nécessaire de se concentrer sur ses fonctions gouvernementales et politiques plutôt que sur des questions organisationnelles», explique-t-elle dans son préavis.

Au sein du groupe PLR, on n’est pas surpris du statu quo demandé in fine par la Municipalité. «Je suis un peu déçu, même si j’entends les arguments avancés, note le conseiller communal Lionel Voinçon. Mais je suis content qu’au final nous puissions avoir un débat sur le fond.» Majoritaire au Conseil, le PLR pourrait toutefois contrer sa Municipalité et forcer le passage à sept le 3 septembre.