Litige au cœur du vignoble – La Municipalité de Perroy est sous enquête de l’État L’ancien Exécutif est soupçonné de dysfonctionnements dans le cadre de son recours contre le projet de cave au Château de Malessert. Yves Merz

Maxime Sother, nouveau propriétaire du Château de Malessert, à Perroy, a déposé une dénonciation au Conseil d’État, pour de graves dysfonctionnements de la Municipalité de Perroy. Vanessa Cardoso

Depuis que les Alsaciens Maxime Sother et son père ont eu un coup de cœur pour le Château de Malessert, à Perroy, en 2016, ils doivent faire face à des oppositions les empêtrant dans de longues procédures judiciaires. «On ne cesse de nous mettre des bâtons dans les roues, alors que nous arrivons pour valoriser cette propriété et amener du dynamisme économique à la région avec un projet œnotouristique. Et même si les choses semblent s’arranger, il reste des faits troublants, surtout au niveau du syndic, que l’on soupçonne de conflit d’intérêts public et privé», explique le nouveau propriétaire et exploitant du domaine viticole.