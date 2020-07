Organisation politique à Payerne – La Municipalité devra plancher sur une hausse de ses membres La demande du PLR de Payerne de renvoyer à la Municipalité l’étude d’un passage de cinq à sept membres de l’Exécutif a été validée jeudi. Sébastien Galliker

Dès la prochaine législature, la Municipalité de Payerne pourrait passer de cinq à sept membres. Reste à savoir à quel pourcentage de travail. JEAN-PAUL GUINNARD

Après trois suspensions de séance et un débat sans fin sur l’application du règlement du Conseil communal, le renvoi de la proposition PLR de faire passer la Municipalité de Payerne de cinq à sept membres pour la prochaine législature a été nettement plus bref, jeudi à la halle des Fêtes. Par 29 oui contre 26 non (1 vote nul) à bulletins secrets, le Législatif a donné la mission à l’Exécutif de plancher sur une augmentation de ses membres.

Deux rapports ont précédé le court débat sur la question. Les quatre commissaires PLR – le parti détient la double majorité à Payerne – soutenaient la démarche, tandis que les deux PSIP et l’UDC regrettaient de n’avoir reçu aucun document et souhaitaient le renvoi. «Il est vite apparu aux minoritaires qu’ils ne pouvaient pas préaviser favorablement une entrée en matière sans même connaître le contenu exact», présentait Delphine Morisset (UDC). Finalement, la mathématique des forces en présence a permis au PLR de passer en force.

À 30 ou 40%?

La Municipalité devra donc préaviser pour le 3 septembre, la décision devant être avalisée avant le 30 du même mois. «Quel est l’avis de la Municipalité sur la question? Je n’en sais rien, ils ne se sont jamais prononcés sur le pourcentage d’activité qu’ils souhaiteraient», souffle le député Sébastien Pedroli, chef du PSIP.

«Les municipaux ne se sont jamais prononcés sur le pourcentage d’activité qu’ils souhaiteraient» Sébastien Pedroli, chef du groupe PSIP

«Notre idée principale est que le mi-temps actuel est compliqué à appliquer professionnellement pour les élus, notamment pour ceux qui sont employés. Peut-être qu’un 30 ou un 40% permettrait de diversifier les candidatures», lâche Franck Magnenat, président du PLR payernois et initiateur de la démarche, qui rappelle aussi que Bulle propose des temps d’occupation différents en fonction des dicastères.

Même si le résultat de la récente élection complémentaire lui montre que l’accession à la Municipalité serait plus simple à sept qu’à cinq, l’UDC votera probablement contre la mesure. «Il faudrait savoir tout ce que cela implique, par exemple au niveau de l’engagement de nouveaux chefs de service. Pour le fonctionnement de la Commune comme pour ses finances, tout semble contre cela», conclut Michaël Marguet, président de l’UDC locale.