Projet controversé à Vufflens-la-Ville – La Municipalité dit stop au projet de gravière Face au mécontentement de ses concitoyens, l’Exécutif renonce à poursuivre l’étude du projet contre lequel une ZAD avait été créée ce printemps. Sylvain Muller

La gravière projetée à Vufflens-la-Ville serait ouverte dans la forêt au centre de l’image. Au-dessus, le village, et sur la droite, la zone industrielle de la Plaine dont les activités affectent la qualité de vie des habitants. 24 HEURES – J-P GUINNARD (archives)

Le projet de gravière à Vufflens-la-Ville, qui avait suscité l’installation d’une ZAD (zone à défendre) ce printemps, est stoppé. La Municipalité a annoncé mercredi lors de la séance du Conseil communal que, vu les réactions suscitées par ce projet au sein de la population, elle avait informé le groupe Orllati qu’elle ne souhaitait pas poursuivre les études et les discussions. En conséquence, l’Exécutif ne présentera pas non plus de préavis sur ce sujet à son conseil.