Élections communales – La Municipalité d’Yverdon bascule à gauche Le camp rose-vert sort gagnant d’un résultat zébré au deuxième tour, plaçant ainsi 5 des siens à la Municipalité. Le syndic Jean-Daniel Carrard (PLR) arrive dernier des élus, juste devant l’UDC. Erwan Le Bec

De g. a dr., les élus de gauche Benoist Guillard (Verts), Jean-Claude Ruchet (PS), Brenda Tuosto (PS), Pierre Dessemontet (PS) et Carmen Tanner (Verts) posent pour une photo ce dimanche après l’annonce des résultats du 2 e tour. Keystone

«Un nouveau Mai 68, un changement de société», réagit l’écologiste Carmen Tanner. Alors que l’alliance de droite arrivait largement en tête en 2016 et remportait les clés de la deuxième ville du Canton, c’est le camp rose-vert qui inverse aujourd’hui les rôles.

Étaient élus au 1er tour Pierre Dessemontet (PS), Carmen Tanner (Verts) et Brenda Tuosto (PS). Ce dimanche, les urnes ont complété l’Exécutif avec Benoist Guillard (3’296 voix, Verts), Christian Weiler (3’286, PLR) et Jean-Claude Ruchet (3’239, PS) et le syndic Jean-Daniel Carrard (3’144, PLR).

Suivent de peu Pascal Gafner (UDC) et Gloria Capt (PLR). L’UDC manque ainsi pour la troisième fois son entrée à la Municipalité tandis que la municipale sortante de l’Urbanisme est éjectée de l’Exécutif. À quelque 74 voix, c’est l’UDC qui attrapait le dernier siège, au détriment du syndic.

Avec une majorité au Conseil communal et désormais cinq élus sur sept à la Municipalité, l’alliance de gauche, portée notamment par ses formations jeunes, popiste et de la gauche alternative, a donc remporté la Ville.

Dimanche difficile pour la droite yverdonnoise. Jean-Daniel Carrard (PLR) est élu de peu, Gloria Capt (PLR) est évincée.

Photo Jean-Guy Python

À chaud, le PLR d’Yverdon refuse d’y voir un vote sanction. «Les compétences de nos municipaux ne sont pas remises en question. Notre bilan non plus, mais il n’a visiblement pas suffi pour convaincre les indécis et il ne parle plus à une nouvelle population jeune et très à gauche, il faudra faire notre autocritique. Il y a une tendance de fond qu’on voit dans toute la ville. On devra compléter notre action politique, et pas seulement à Yverdon», a réagi le conseiller communal Maximilien Bernhard (PLR).

Tous les regards se tournent maintenant vers la syndicature. La gauche la revendique. Rien ne filtre encore pour l’homme fort de la législature 2016-2021 et député de la droite yverdonnoise, Jean-Daniel Carrard.