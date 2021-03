Politique communale – La Municipalité d’Yverdon se réjouit de son bilan L’Exécutif dit avoir mis en œuvre 97% des 84 actions retenues pour le premier Programme de législature de son histoire. Frédéric Ravussin , Erwan Le Bec

La Municipalité d’Yverdon a présenté le bilan de son premier programme de législature. JEAN-PAUL GUINNARD

À quatre jours des élections communales, la Municipalité d’Yverdon a tiré, mercredi devant la presse, le bilan de son Programme de législature 2016-2021, le premier de son histoire. Ce document, présenté en 2017, constitue un des outils de pilotage dont l’Exécutif a choisi de se doter, ainsi que l’a également fait le Conseil d’État. Sans grande surprise, les sept édiles ont présenté un «autobilan» qu’ils jugent excellent.

«Si l’on inclut les mesures en cours de réalisation, nous atteignons un taux de mise en œuvre de 97%.» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon

Les quatre axes stratégiques retenus – faire rayonner la ville, bâtir la ville de demain, promouvoir la qualité de vie et administrer la ville pour le citoyen – regroupaient 84 mesures différentes. «Cinquante d’entre elles ont été réalisées, 31 sont en cours, ce qui correspond à un taux de mise en œuvre de 97%», s’est ainsi réjoui le syndic Jean-Daniel Carrard.

Toujours pas d’eau

Comme pour faire preuve d’une certaine honnêteté, c’est toutefois par les trois actions reportées que l’édile est entré dans le détail. Ainsi, la Cité thermale n’a toujours pas pu promouvoir son eau, la société Doppelleu Boxer SA n’ayant pas encore pu concrétiser la volonté communale de mettre de nouveau en bouteilles l’ancienne source Arkina. Pour répondre aux exigences cantonales et «valoriser en premier lieu les parcelles déjà légalisées», Yverdon a dû reporter la concrétisation de trois importants plans de quartiers (Aux Parties, Roseyres et Coteau-Est). Enfin, le développement du processus d’accueil des nouveaux collaborateurs de l’administration a été retardé par la pandémie.

«Nous avons fait un pas vers la ville intelligente.» Pierre Dessemontet, municipal des Énergies

Sans surprise toujours, l’équipe en place se félicite des dossiers et des projets urbains lancés ou débloqués, comme la future place d’Armes, le Collège des Rives et la route de contournement (premier tronçon). Figure également en bonne place le déploiement de la fibre optique, avec un an d’avance sur le programme. «Nous avons fait grand un pas vers la ville intelligente et connectée», note le chef des Énergies, Pierre Dessemontet.

Outre les petites réalisations qui comptent – du théâtre pour malentendants, l’éclairage dynamique, la modernisation des préaux –, l’Exécutif assure avoir mis en place une série de plans directeurs qui doivent faire date et donner le ton pour les années à venir, voire les prochaines législatures. Citons en vrac un plan directeur de la mobilité douce, de la circulation, des énergies, de la culture, et évidemment le sport, marotte du syndic. Ce dernier cite comme preuve de succès l’arrivée dans la Cité thermale de la Fédération suisse de judo, et peut-être un jour de celle de rugby.

Malgré un endettement creusé d’une centaine de millions, le collège municipal souligne que les comptes sont restés dans le noir tout au long de la législature. L’exercice 2020 changera-t-il la donne? Le syndic a refusé d’y répondre.