La saga continue à Morges – La Municipalité retire le préavis et repousse encore le centre aquatique Alors que les Morgiens se prononceront dans un peu plus d’un mois sur l’avenir du Parc des Sports, l’Exécutif a décidé de geler le projet majeur de la zone. Sarah Rempe

Le centre aquatique de Morges va devoir patienter encore au moins une année avant de connaître son sort, lequel pourrait déjà être scellé le 27 septembre lors d’un référendum sur la zone sportive qui doit accueillir l’infrastructure. LDD

Plus d’une décennie qu’il fait des vagues, mais le centre aquatique de Morges n’est toujours pas près de voir le jour. Mardi, la Municipalité a annoncé sa décision de retirer le préavis du centre aquatique, déjà suspendu par la commission du Conseil communal chargée de l’étudier. «Lorsqu’une commune ou une région porte un tel projet, il est essentiel de rester à l’écoute de ses citoyens, partenaires et usagers, afin d’obtenir une adhésion forte, explique le syndic Vincent Jaques. Dès lors, l’Exécutif, unanime, a la conviction que les réflexions menées jusqu’ici doivent être reprises.»

En effet, s’il est bien un argument qui ressort des discussions citoyennes au cœur de la ville, mais également au-delà, dans tout le district, c’est la notion de gigantisme et de surdimensionnement du projet des Bains du Parc. Si le syndic «peine à comprendre ce qualificatif», il se dit néanmoins conscient du débat incessant et sceptique provoqué par cette réalisation unique. «Le district n’est pas habitué à des projets d’une telle ampleur, il faut dès lors quelque chose de solide qui sera à même de convaincre l’ensemble des citoyens et des partenaires.»

Réflexion financière

Au-delà des tumultes populaires, c’est surtout le cadre financier que l’Exécutif morgien aimerait redéfinir. «Nous ne remettons en question ni le partenariat public-privé ni le mode d’exploitation, assure Mélanie Wyss, municipale responsable des Finances. C’est le mode de financement que nous souhaitons réanalyser.»

Pour l’heure, pas question de changer l’enveloppe de 65 millions présentée au public l’an dernier. «Notre volonté n’est pas de modifier le projet tel qu’il est connu, mais nous avons conscience que nos réflexions pourraient au final avoir un impact sur la structure», a reconnu Mélanie Wyss. Quant au délai du nouveau préavis, impossible de se faire une idée. «On tire une ficelle qui va peut-être détricoter toute la pelote de laine, illustre le syndic. J’espère que dans quelques mois, au maximum un an, nous pourrons revenir avec une nouvelle proposition, mais il est impossible de se prononcer alors que nous n’avons pas encore réenclenché la machine.»

Du côté du Conseil d’administration de la société Centre Aquatique Région Morges (CARM), on dit «prendre acte» de la décision de la Municipalité de Morges, mais son vice-président, Luc Maurer, craint que les Communes partenaires «ne finissent par se lasser», malgré son éternel optimisme.

Référendum en filigrane

Impossible de ne pas rattacher cette décision municipale à un autre sujet à controverse: le référendum sur le Plan partiel d’affectation (PPA) du Parc des Sports, sur lequel les Morgiens se prononceront le 27 septembre prochain. «J’espère que cette clarification à propos du projet du centre aquatique permettra une concentration sur les vrais enjeux de ce référendum, et ils sont nombreux», a relevé Vincent Jaques.

Dans son esprit, le projet des Bains du Parc devrait désormais sortir du débat sur le PPA, mais il n’est pas du tout certain que ce retrait provisoire suffise à le faire zapper des arguments du comité référendaire, lequel manie la confusion depuis la récolte de signatures, jusqu’ici avec succès.