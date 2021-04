Fin de saison classique – La musique en public restera encore exceptionnelle Chaque organisateur de concert ou de spectacle lyrique est confronté à des contraintes différentes. Panorama des scénarios retenus jusqu’à fin juin. Matthieu Chenal

Le contre-ténor Philippe Jaroussky sera à l’Opéra de Lausanne en mai pour enregistrer une captation vidéo de «Rinaldo», de Haendel, hélas sans mise en scène et sans public. Simon Fowler

Rouvrira, rouvrira pas? C’est la question que beaucoup de gens se posent depuis une semaine, que ce soit pour le prochain festival noté dans l’agenda, la salle de concert ou le théâtre auquel on est abonné. Mais avec une restriction à 50 personnes, voire moins selon la taille des lieux culturels, l’équation n’est pas facile à résoudre pour les organisateurs. Les réactions prises à chaud sur l’ensemble du secteur événementiel la semaine dernière montraient des tendances contrastées. Il est possible de dresser aujourd’hui une liste des options choisies dans le domaine de la musique classique, qui démontrent autant les contraintes que l’inventivité des acteurs culturels pour que la musique retrouve le public.

Annulation

Solution la plus frustrante, l’annulation pure et simple est parfois la seule option raisonnable. L’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) annule ainsi les sept concerts prévus d’ici à la fin de sa saison. La tenue d’événements limités à 50 personnes, décidée par le Conseil fédéral, «ne serait ni adéquate financièrement ni juste envers nos abonnés et les personnes détentrices de billets dont plusieurs centaines se verraient exclues arbitrairement», écrivait mardi l’OCL dans un communiqué. En attendant la nouvelle saison, dont le programme sera dévoilé le 11 mai, l’orchestre continue à proposer des contenus en ligne.

Empêché de jouer en mars, le Quatuor Arditti sera le seul rescapé de la saison SMC interrompue. Il est attendu à Lausanne le 13 juin, si possible en public. Rétif à l’emprise technocratique du streaming, Pierre Hügli, programmateur des Concerts de Montbenon, à Lausanne, a lui aussi préféré annuler la fin de sa saison et tout reporter à la saison prochaine, à l’exception du récital du 17 juin avec Viriginie Falquet et Patrick Genet.

Concerts filmés et diffusés en différé

Christian Chamorel a privilégié le streaming pour son festival du Mont Musical. Christian Meuwly

L’anticipation des projets nécessite souvent de prendre des décisions très en amont. L’Opéra de Lausanne a longtemps espéré pouvoir montrer au public, en mai, «Rinaldo», de Haendel, dans la mise en scène de Robert Carsen. Éric Vigié, le directeur, s’est finalement résolu à annuler le spectacle et à ne réunir que les chanteurs et les musiciens pour une version «de concert» sans public. Cette captation sera enregistrée et filmée par la RTS pour une rediffusion ultérieure. Elle permettra de conserver la trace d’une affiche prestigieuse emmenée par le contre-ténor Philippe Jaroussky. Rien n’est encore décidé pour «Norma», en juin, mais la Route lyrique de cet été devrait avoir lieu.

Prévu pour fin avril-début mai au Mont-sur-Lausanne, Le Mont Musical vivra lui aussi une formule filmée sans public, qui sera diffusée gratuitement en ligne dès le 10 mai sur lemontmusical.ch. Pour son fondateur, Christian Chamorel, il n’était pas envisageable de repousser une deuxième fois l’édition 2020… «Nous avons les musiciens et la salle réservés à cette date et pas de disponibilités après. La décision de le faire en streaming et en différé permet de maîtriser la qualité. Et c’est aussi l’occasion pour nous d’avoir de belles vidéos.» Le programme réunit autour de Christian Chamorel des musiciens romands (Damien Bachmann, clarinette, Estelle Revaz, violoncelle, Andrey Baranov, violon, François-Xavier Poizat, piano), mais aussi le casalQuartett de Zurich et le baryton allemand Benjamin Appl.

Concerts filmés en direct

La jeune génération est évidemment celle qui a le moins de réticence envers les solutions numériques et le «live streaming» y apparaît comme une évidence, faute de mieux. Ce choix fait par le Festival des 4 Saisons (samedi 24 avril à l’Opéra de Lausanne) ou le Week-End musical de Pully (lire encadré) n’est pas remis en cause par la porte entrouverte au public: ces événements auront lieu simultanément en ligne et en public.

Le Week-End à Pully Afficher plus Le violoncelliste Edgar Moreau avec son frère Jérémie au piano donne le concert d’ouverture du Week-End musical de Pully, en ligne et en direct, le vendredi 7 mai à 19 h. Julien Mignot Très réactif sur les réseaux sociaux, mais également dans sa déclinaison «physique», le Week-End musical de Pully (WEMP) n’a eu de cesse de se réinventer depuis l’annulation de l’édition 2020 sous forme de capsules vidéo ou, dès que c’était possible, en petits concerts au Lausanne Palace. Le festival gratuit ciblé jeune public et jeunes artistes avait annoncé qu’il aurait lieu du 7 au 9 mai, quoiqu’il advienne. Ce sera bien le cas… en live streaming. Une demande est pendante auprès du Canton pour que la Maison pulliérane accueille 50 personnes par concert, et tout autant à l’extérieur avec écran géant et casques d’écoute! Au menu, du beau monde, avec notamment les frères Edgar et Jérémie Moreau, le pianiste Christian Chamorel, la mezzo-soprano Marina Viotti, le violoniste Samuel Hirsch, le quintette à vent Ouranos…www.wempully.ch

Concerts avec public restreint

Retrouver coûte que coûte cette proximité avec les auditeurs motive les organisateurs de concerts de musique de chambre à maintenir leurs événements, même si le compte (financier) n’est pas très bon. La saison des Goûts Réunis à l’église Villamont de Lausanne, celle d’Arts & Lettres de Vevey reprennent leurs cours, quitte à dédoubler le concert quand les artistes jouent ce jeu. Idem pour les Folles journées Bach de Lutry, du 25 au 30 mai. C’est aussi l’option prise par le Sinfonietta pour son concert prévu le 29 avril à la salle Métropole. Si le Canton donne son feu vert, l’orchestre donnera à trois reprises la «Symphonie No 6, «Pathétique», de Tchaïkovski!

Tout changer

Le pari du festival Lavaux Classic, à Cully, initialement prévu du 9 au 13 juin, est de partir sur un concept entièrement différent que d’habitude, avec principalement des balades dans les vignes agrémentées de concerts en plein air durant les trois premiers week-ends de juin. Et il pourrait y avoir encore d’autres surprises d’ici là!

