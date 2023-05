Rebondissements sur YouTube – La musique pour la concentration entre dans la saga du succès Disparition d’un personnage qui écoute en continu des morceaux (Lofi girl), puis naissance d’un autre. De quoi tenir en haleine un public, de plus en plus séduit. Namya Bourban

Lofi Girl étudie en étant portée par la musique pour se concentrer. Elle invite les internautes à faire de même. YOUTUBE/LOFI GIRL

Besoin de conseils, à donner ou à prendre, en vue des examens qui approchent? Une musique sans fin, lente, qui nous embarque dans le cosmos et apaise le rythme effréné du cœur, voilà peut-être où se trouve la solution pour éloigner le stress et se concentrer sur les défis à relever. Cette technique d’écouter de la musique dite «lofi» s’avère de plus en plus appréciée, pour réviser ses cours, travailler ou encore exceller aux jeux vidéo.