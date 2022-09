Label Suisse

– La «musique suisse» en questions À Lausanne, le festival va tenir sa 10e édition à partir de ce vendredi. Les choses ont-elles changé en 20 ans? Parmi la septantaine d’artistes attendus, quelques-uns se passent le micro. Francois Barras

Label Suisse investit Lausanne tous les deux ans depuis 2002. Travaux oblige, le centre névralgique du festival abandonne la place Centrale (ici en 2018) pour les terrasses de Montbenon. KEYSTONE

La musique suisse, quèsako? Question rhétorique, certes, mais il faut bien empoigner par un bout la septantaine de formations et d’artistes qui vont envahir Lausanne du 16 au 18 septembre. Trois jours de musique gratuite qui, sous la bannière de Label Suisse, entendent justement dessiner un panorama supposément exact des reliefs musicaux du pays, de l’énergie de ses musiciens les plus actifs et, si possible, des complémentarités entre les styles et les traditions – les musiques les plus actuelles entrant en résonance avec des créations contemporaines, des instruments du folklore et le répertoire classique.