Offensive de Wagner en Russie – «La mutinerie peut ébranler à plus long terme» Ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Gliniasty estime que Poutine pourrait sortir affaibli de la crise, en ayant été menacé par l’avancée de Wagner. Julien Culet

Jean de Gliniasty a été ambassadeur de France en Russie entre 2009 et 2013. IRIS SUP’

Jean de Gliniasty, directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques de Paris (IRIS) et ancien ambassadeur de France en Russie, analyse la marche avortée du groupe Wagner en direction de Moscou. Pour le spécialiste, l’action de la milice privée dirigée par Evgueni Prigojine et la désorganisation qui s’est ensuivie pourraient aider l’Ukraine.