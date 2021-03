Saint-Prex – La mythique cabane des Chapuisat restera le «coin du pêcheur» Exploitée depuis 1935 par la famille connue pour sa dynastie de footballeurs, la plus belle place du village pour prendre l’apéritif va revenir en mains communales. Cédric Jotterand

Si la cabane des Chapuisat pouvait parler, elle pourrait témoigner de dizaines d’années de discussions autour des apéros qui se déroulaient dans le lieu idyllique au bord du lac. Odile Meylan

Voilà une saga qui touche à sa fin, une minipolémique aussi. Proposée pour 48’000 francs et «solde de tout compte» en 2019, la réappropriation de la «Cabane aux Chapuisat» par la Commune de Saint-Prex avait tourné au vinaigre il y a deux ans, le Conseil communal estimant que le cadeau était un peu gros.

Dans l’imaginaire collectif des villageois, le local de pêche du père des footballeurs Gabet puis Stéphane Chapuisat appartenait à cette famille depuis… toujours. Mais la parcelle est en réalité communale et la Municipalité souhaitait se la réapproprier afin d’en faire un lieu à nouveau dédié aux pêcheurs de la région et au travail. Mais le montant proposé à l’époque n’a pas passé la rampe, les conseillers estimant que les Chapuisat avaient profité du lieu bien assez longtemps pour un loyer dérisoire

Pêcheurs attendus

10’000 francs et pas un sou de plus. Voilà l’enveloppe confiée au syndic Daniel Mosini, prié d’aller renégocier avec Gabet Chapuisat sans véritable marge de manœuvre pour autant. Et l’élu a semble-t-il trouvé les mots puisque le rachat pour ce montant a cette fois convaincu tout le monde lors de la seconde tentative validée sans la moindre discussion par le Conseil communal mercredi.

«Cela faisait des années que la Commune désirait récupérer «sa» cabane.» Le rapporteur de la commission

Cela permettra de redonner sa mission d’antan à la cabane puisque la Commune veut la louer à un groupe de pêcheurs, en particulier pour la vente de poisson ainsi que des activités didactiques autour de la pêche. Une idée qui semble faire l’unanimité et qui pourrait donner un supplément d’âme à ces rives qui sont parmi les plus belles de la région, peut-être même du canton.