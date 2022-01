Football – La Suisse affrontera l’Angleterre à Wembley L'équipe de Suisse débutera son année par un match amical à Wembley le 26 mars contre l'Angleterre. Trois jours plus tard, elle affrontera le Kosovo à Zurich.

Les joueurs de la Nati lors du match contre l’Italie à Rome le 12 novembre dernier. AFP

L'Association suisse de football (ASF) a communiqué le calendrier 2022 de l'équipe nationale masculine. La route vers la Coupe du monde au Qatar en décembre commencera par un camp d'entraînement en Espagne à partir du 21 mars, puis un match amical le 26 mars dans le mythique stade de Wembley, où l'équipe de Murat Yakin affrontera l'Angleterre (18h30, heure suisse).

«La Suisse et l'Angleterre s'affronteront à Wembley pour la première fois depuis le match pour la 3e place dans le cadre du tournoi Final 4 de l'UEFA Nations League 2019 à Guimarães (0-0 après prolongations; 5-6 aux tirs au but) et pour la 31e fois au total», peut-on lire dans le communiqué de l'ASF.

Première contre le Kosovo

Trois jours après le match contre l'Angleterre, la Suisse affrontera pour la première fois de son histoire le Kosovo. La rencontre amicale aura lieu le 29 mars au stade du Letzigrund (heure à définir). Enfin, en juin et septembre, l'équipe de Suisse disputera des matches de Ligue des Nations contre le Portugal, la République tchèque et l'Espagne.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.