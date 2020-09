45. minute

Difficile de décrire cette première mi-temps pour la Nati. Largement supérieure dans le jeu, elle mérite complètement le but de Seferovic tombé en fin de période. Mais s'ils ont le contrôle du cuir, les Ukrainiens sont bien organisés et la seule frappe cadrée de la Nati est le but. Les joueurs de Chevchenko sont particulièrement bons dans les contres et les exploitent à merveille, comme sur le poteau (10e) et l'ouverture du score de Yarmolenko (13e).

Plusieurs changements sont envisageable pour la seconde période. On a aperçu Renato Steffen à l'échauffement, qui pourrait bien remplacer Zuber dans le couloir gauche. Embolo a aussi terminé au sol avant la pause, il ne pourrait peut-être pas reprendre la seconde mi-temps.

On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre!