Football féminin – La Nati face à l’Irlande du Nord, la tête tournée vers l’Italie Les Suissesses affrontent l’Irlande du Nord, dimanche à Marbella (12h). Un match amical qui doit leur permettre de préparer au mieux un mois d’avril crucial. Florian Paccaud

La Zurichoise Eseosa Aigbogun AFP

Au soleil à Marbella pour s’éviter un printemps pluvieux. Depuis le début de la semaine, l’équipe de Suisse féminine effectue un camp d'entraînement sur la Costa del Sol, où elle va affronter l’Irlande du Nord dimanche, puis l’Autriche mercredi. «Le but est de préparer les échéances d’avril», explique Nils Nielsen. Deux matches déterminants dans l’optique d’une qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande: un déplacement le 8 avril en Roumanie, 3e du groupe, puis la réception de l’Italie le 12, à Thoune. Un choc au sommet pour conserver la première place du groupe G et décrocher le billet pour l’Océanie.

Pour ce rassemblent, le sélectionneur national doit composer sans quatre pièces maîtresses de son équipe: la défenseuse centrale Luana Bühler (Hoffenheim), la capitaine et milieu Lia Wälti (Arsenal), la milieu de terrain Coumba Sow (Paris FC) et l’attaquante Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelone) n’ont pas pu faire le déplacement à cause de pépins physiques. Des blessures qui ne sont pas jugées comme sérieuses, et les quatre devraient être disponibles ce printemps.

Du temps de jeu pour les jeunes

«Nous avons dû revoir nos plans pour ce camp d’entraînement, explique le coach. Dans l’optique de la préparation des duels face aux Roumaines et aux Italiennes, ainsi que pour l’Euro, c’est évidemment un inconvénient. Mais pour la rencontre contre l’Irlande du Nord, cela ne change pas grand-chose». Ces absences permettront aux autres joueuses de faire leurs preuves, en donnant notamment du temps de jeu aux jeunes. Sept convoquées sont nées dans les années 2000. «Elles doivent montrer qu’elles ont leur place dans ce rassemblement», continue le Danois.

L’équipe de Suisse reste sur 7 victoires consécutives et a pour le moment réalisé un parcours sans faute dans les éliminatoires pour le prochain Mondial. Dimanche à Marbella contre l’Irlande du Nord (12h), il s’agira de conserver cette dynamique. «Le résultat en lui-même n’est pas essentiel, même si nous voulons toujours gagner. Ce qui m’importe, c’est l’attitude, les déplacements et la prestation collective. Nous devons continuer sur notre lancée de 2021, même si nous ne pouvons pas aligner notre onze de base», confie Niels Nielsen.

«On doit s'attendre à des erreurs»

Face à des Nord-Irlandaises qui sont également qualifiées pour le prochain Euro en Angleterre, l’entraîneur ne s’attend pas à une partie de plaisir: «C'est une équipe très combattive, elles donnent tout ce qu'elles ont lorsqu'elles entrent sur le terrain. Elles sont très présentes dans les duels. On sera mis sous pression. A voir si on arrivera à développer notre jeu ou pas». Dû aux absences, le sélectionneur national s'attend à ce que son équipe ne joue pas aussi bien que lors de ses dernières sorties. «Les joueuses qui seront titularisées demain n'ont pas l'habitude de joueur ensemble. On doit s'attendre à des erreurs. Si on ne joue pas à notre meilleur niveau, il faut s’attendre à une défaite».

Qui dit match amical, dit souvent essais tactiques. «On va tester de nouvelles choses sans pour autant changer notre philosophie de jeu, confirme Nils Nielsen. Il y a des domaines dans lesquels on doit absolument travailler. Pas seulement pour l’Euro, mais aussi pour le match capital contre l’Italie». Durant cette semaine, la défense à 3 a notamment été travaillée, avec un milieu à 5. «Ce n’est pas un système de jeu qu’on a souvent employé, confie la Servettienne Thaïs Hurni. C’est vraiment quelque chose qu’on doit peaufiner». Afin d’éviter que des nuages viennent assombrir le printemps radieux vers lequel se dirige cette brillante équipe de Suisse.



