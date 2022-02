Football féminin – La Nati prend l’eau contre l’Autriche Privées de nombreuses titulaires pour ce match de préparation, les Suissesses ont été sèchement battues par les Autrichiennes (3-0). Elles n’ont plus existé après la pause. Florian Paccaud

Ramona Bachmann et les Suissesses ont été dépassées par les Autrichiennes (photo d’archives). KEYSTONE

Une équipe de Suisse à deux visages. La Nati n’a tenu qu’une heure, mercredi en match amical contre l’Autriche à Marbella. Face au demi-finaliste du dernier Euro, les Suissesses se sont inclinées 3-0. Après le match en demi-teinte contre l’Irlande du Nord dimanche (2-2), elles ont livré une prestation solide durant 60 minutes. Mais elles ne possèdent pas un contingent assez étoffé pour compenser l’absence de joueuses comme Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Luana Bühler ou Coumba Sow.

«L’Autriche est une équipe très disciplinée, qui défend très bien», avait prévenu le sélectionneur national Nils Nielsen, mardi en conférence de presse d’avant-match. En effet, les Helvètes ont peiné à se montrer dangereuses, ne se créant que deux occasions de toute la rencontre: la volée de Ramona Bachmann est passée à côté (37e), alors que la Genevoise Sally Julini, pourtant en position idéale, a manqué son affaire (71e).

Fin de série

Les protégées d’Irene Fuhrmann n’ont, dans un premier temps, pas réussi à prendre à défaut l’arrière-garde suisse. Gaëlle Thalmann n’a été mise à contribution que dans les arrêts de jeu de la première période. Mais après le thé, les Autrichiennes ont dominé de la tête et des épaules, marquant par Lisa Kolb (64e), Laura Feiersinger (68e) et Nicole Billa (74e) sur pénalty. Un succès indiscutable, qui met fin à une série de neuf matches sans défaite de la Nati.

Les nombreuses absences – six titulaires habituelles n’avaient pas effectué le déplacement en terres andalouses pour ce camp d’entraînement – permettent de ne pas trop s’inquiéter pour les rendez-vous cruciaux dans l’optique d’une qualification pour le Mondial 2023 face aux Roumaines et aux Italiennes au mois d’avril. «Même si nous avons gagné à Palerme, l’Italie reste favorite» du choc au sommet du groupe G à Thoune, a prévenu Nils Nielsen. D’autant plus que les Transalpines ont brillé lors de l’Algarve Cup: après avoir battu la Norvège et le Danemark, elles ne se sont inclinées mercredi qu’aux tirs au but face à la Suède en finale. L’équipe de Suisse est prévenue, elle devra présenter son meilleur visage pour aller en Océanie.



Afficher plus Suisse - Autriche 0-3 (0-0) Marbella Football Center (Esp) Buts: 64e Kolb 0-1. 68e Feiersinger 0-2. 74e Billa (pén) 0-3. Suisse: Thalmann; Maritz (46e Hurni), Kiwic, Calligaris, Aigbogun; Bernauer; Lehmann (46e E. Bachmann), Mauron, Maendly (65e Julini), Pando (46e Li Puma); R. Bachmann (81e da Eira). Entraîneur: Nils Nielsen. Autriche: Zinsberger, Schiechtl, Wenninger (85e Magerl), Wienroither, Puntigam; Zadrazil (85e Schasching), Schnaderbeck, Plattner (61e Feiersinger); Hickelsberger (46e Kolb), Billa (85e Wienerroither), Dunst. Entraîneuse: Irene Fuhrmann. Avertissement: 22e Calligaris Expulsion: 73e Calligaris (deux cartons jaunes) Notes: La Suisse sans Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Luana Bühler, Coumba Sow, Svenja Fölmli ni Riola Xhemaili.

