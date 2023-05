L’éclairage du chercheur – «La nature est un concept politique» En marge de l’expo «Être(s) ensemble», au MEG, l’historien des sciences Jean-François Bert revient sur une notion autrement plus problématique qu’il n’y paraît. Fabrice Gottraux

Mai 2023: le paradis originelle tel qu’évoqué par l’exposition «Être(s) ensemble», à voir jusqu’au 7 janvier 2024 au Musée d’ethnographie de Genève. KEYSTON/MARTIAL TREZZINI

En marge de l’exposition «Être(s) ensemble», au Musée d’ethnographie de Genève, l’historien des sciences Jean-François Bert interroge ce que recouvre le terme de «nature», autrement plus complexe, et ambigu, que ne le laisse entendre son usage dans la langue française. Chercheur et enseignant à l’Université de Lausanne, Jean-François Bert a rédigé l’un des textes qui seront publiés avec le catalogue de l’exposition, en septembre.