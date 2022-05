Balades en ville – La nature s’explore en bas de chez soi Quels rôles ces espaces de verdure jouent-ils en ville? Explications et découverte à l’occasion de la Fête de la nature qui se déroule jusqu’à dimanche. Rebecca Mosimann

Le Corjon est un petit cours d’eau de 850 mètres qui prend sa source au nord-ouest de l’hôpital de Nyon. Cet exemple de renaturation d’un ruisseau est à visiter librement pendant la Fête de la nature. Michel Perret

Ils peuvent se situer dans des endroits très ordinaires, bordure de route ou giratoire, mais aussi prendre la forme plus connue d’un grand parc arboré. quelles que soient leurs tailles, les écrins de nature sont devenus toujours plus essentiels à la biodiversité en milieu urbain à l’heure où la température grimpe chaque année un peu plus. Ils sont aussi à l’honneur de la Fête de la nature, en parallèle des 250 activités du programme de cette 11e édition qui se déroule jusqu’à dimanche 22 mai.