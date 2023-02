Un mois sans pluie – La nature tient le coup dans un hiver exceptionnellement sec Si quelques averses sont attendues ces prochains jours dans le canton de Vaud, la prudence reste de mise, notamment en ce qui concerne le niveau des rivières. Simone Honegger

Le niveau de la rivière de la Grande Eau, qui prend sa source aux Diablerets, est bas en raison du peu de précipitation durant le mois de février. CHANTAL DERVEY

La météo en ce début de semaine reste très douce pour la saison mais cela ne va pas durer. MeteoNews annonce le début d’un changement de régime: dans la nuit de mercredi à jeudi, pour la première fois depuis longtemps, quelques gouttes sont attendues. Le temps deviendra plus instable et de plus en plus frais. L’ampleur exacte du refroidissement ainsi que les quantités de précipitations sont encore difficiles à prévoir à ce stade. Reste que ces dernières seront dans tous les cas les bienvenues, comme l’explique le directeur de la météorologie chez MeteoNews, Frédéric Glassey.