Patrimoine lémanique – La navigation à voile latine vogue vers les rives de l’Unesco Une association vient de faire inscrire cette pratique ancestrale à l’inventaire vaudois des traditions vivantes. La course se poursuit avec Paris comme destination finale. Christophe Boillat

Les barques à voile latine, indissociables du paysage lémanique, voguent vers les rivages de l’Unesco. Ici la «Demoiselle». Florian Cella – Archives 24 heures

La navigation à voiles latines fera-t-elle prochainement son entrée au patrimoine immatériel de l’Unesco? C’est en tout cas la volonté affichée par des pratiquants passionnés de cette pratique ancestrale et internationale. Parmi ses nombreuses missions, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture – en français –, défend notamment le patrimoine mondial, culturel et naturel.

Alors président de l’Association des voiles lacustres latines (AVLL), Éric Teysseire a appris au début de l’année qu’une association française désirait faire classer la navigation à voile latine à l’Unesco. «Pensez bien que j’ai sauté sur l’occasion. Nous avons monté un dossier avec quelques amis», dit l’ancien conservateur des monuments historiques vaudois.