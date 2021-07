Lacs de Morat et Neuchâtel – La navigation peut reprendre de jour sur les lacs Avec la décrue, les trois Cantons ont décidé de réautoriser la navigation dès le mardi 27 juillet, mais uniquement de jour. Sébastien Galliker

Interdite depuis dix jours, la navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (ici à Avenches) est désormais réautorisée, mais uniquement de jour. JEAN-PAUL GUINNARD

Les orages attendus ce week-end faisaient craindre aux hydrologues un rebond du niveau du lac de Bienne, où se déversent près du quart des eaux de pluie du pays. Ce qui aurait pu ralentir encore la déjà lente décrue des lacs de Neuchâtel et de Morat. Il n’en a finalement rien été, même si la décrue du lac de Bienne a stagné samedi, avant de reprendre dimanche.

L’évolution positive de la situation a permis aux Cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel d’annoncer la levée de «l’interdiction de navigation de jour dès le mardi 27 juillet, y compris sur le canal de la Broye. Toutefois, une interdiction de navigation de nuit reste en vigueur et la navigation sur la rivière de la Thièle reste interdite de jour comme de nuit.»

Classé depuis dix jours en danger d’alerte 4, le lac de Neuchâtel est repassé lundi en niveau 3, étant mesuré à 430,41 m à 17 h. Il a perdu 30 cm en une semaine. Le lac de Morat suit le même mouvement, affichant une cote de 430,45 m. Quant au lac de Bienne, il n’était plus qu’à 2 cm de repasser en niveau d’alerte 2 (430,07).

La LNM reprend

Après dix jours d’interruption, la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) annonce notamment reprendre ses courses de transport lacustre dès mercredi 28 juillet, avec un horaire restreint. Les trajets seront limités au lac de Morat et au secteur entre Neuchâtel et Estavayer-le-Lac, sans arrêt à Praz ni Cudrefin jusqu’à nouvel avis. Le vapeur Neuchâtel reprendra ses courses le samedi 31 juillet.

Depuis le pic de crue, le lac de Neuchâtel (ici le Restaurant de la Plage d’Yverdon) a perdu 30 cm. JEAN-PAUL GUINNARD

«Les vagues générées par le trafic peuvent encore créer des dommages, c’est pourquoi la navigation dans le canal de la Broye est limitée à 5 km/h maximum jusqu’à nouvel avis», stipule encore le communiqué du Canton de Vaud. Tout en rappelant que les stations-services sont encore fermées, les autorités ajoutent que ces mesures pourraient être levées en fin de semaine, en fonction de la décrue.

«S’assurer que les arbres, dont le système racinaire a été fragilisé par les inondations, ne représentent aucun danger pour les promeneurs et les usagers.» Ville d’Yverdon

La situation reste toutefois dangereuse et plusieurs rives sont encore sous l’eau. Yverdon-les-Bains annonce que des contrôles de sécurité seront menés pour «s’assurer que les arbres, dont le système racinaire a été fragilisé par les inondations, ne représentent aucun danger pour les promeneurs et les usagers».

