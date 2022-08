Suisse et Allemagne touchées – La navigation sur le Rhin pourrait être stoppée Les barges et navires ne sont plus chargés qu’à 25% de leurs capacités. Berne prend des mesures, notamment en puisant dans les réserves de carburant. Christophe Bourdoiseau Pierre-Alexandre Sallier

Les berges du lit du Rhin à Düsseldorf (29 juillet 2022) n’ont jamais été aussi sèches que cet été. KEYSTONE

Les berges sont découvertes et ressemblent à de larges bancs de sable et de galets du bord de mer. Au milieu du fleuve apparaissent de plus en plus de petits îlots de pierres. Dans le Rhin, d’habitude si puissant avec ses dangereux courants, les riverains se baignent sans se soucier des rares péniches qui naviguent encore sur l’une des plus grandes artères fluviales d’Europe.