Météo – Le trafic toujours perturbé dans les Alpes en raison de la neige Les abondantes chutes d’or blanc ce week-end ont provoqué la fermeture de lignes ferroviaires et des ralentissements du trafic routier dans plusieurs régions de Suisse.

Les chutes de neige ont perturbé le trafic au Tessin. Keystone

La neige a perturbé ce week-end le trafic ferroviaire et routier dans les Alpes, surtout dans le sud-est de la Suisse. Les précipitations sont attendues jusqu’à lundi matin tôt, avec de dix à quarante centimètres de neige fraîche.

Il neige presque sans discontinuer depuis vendredi matin au Tessin et dans le sud des Grisons. Il y a un peu plus d’un mètre de neige à Airolo (TI), dont 53 centimètres sont frais de dimanche matin, selon SRF Meteo.

À Guttannen (BE), dans la région du Hasli, 72 centimètres de neige fraîche ont été mesurés dimanche matin. La couche atteint 56 cm à Engelberg (OW), 53 à Andermatt (UR), 44 à San Bernardino (GR), 42 à Disentis (GR) ou encore 40 à Scuol (GR).

En Suisse romande aussi, la neige a montré le bout de son nez ce week-end, mais dans une moindre mesure qu’au sud des Alpes. L’Auberson (VD) s’est réveillé samedi avec une couche de neige de 26#cm. Les précipitations ont perturbé le trafic ferroviaire à la vallée de Joux (VD), aux Franches-Montagnes (JU) ou aux Rochers-de-Naye (VD).

Danger d’avalanche

Conséquence directe de ces fortes précipitations, le risque d’avalanche est élevé sur les pentes abruptes et ombragées, au-dessus de 2400 mètres d’altitude. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a prévu pour dimanche le deuxième plus haut degré de danger (degré 4 sur 5) pour le nord du Tessin, les vallées du sud des Grisons et la Haute-Engadine.

Le danger de degré 3 (danger d’avalanche marqué) a lui été émis dans le reste des Grisons. C’est le cas également du sud du Valais au massif de l’Alpstein, dans les Alpes appenzelloises, en passant par l’est de l’Oberland bernois.

Le SLF indique qu’il faut s’attendre à de nombreuses avalanches spontanées de moyenne à grande ampleur. Elles pourraient être déclenchées par des skieurs de randonnée, hors-pistes ou autres amateurs de promenades en raquettes hors des sentiers balisés, met en garde l’institut.

Lignes perturbées

Le danger d’avalanche a provoqué la fermeture préventive de certains tronçons ferroviaires, notamment la ligne de la Bernina des chemins de fer rhétiques, toujours fermée dimanche après-midi entre Poschiavo (GR) et Pontresina (GR). Comme la route n’est pas non plus praticable, des bus de remplacement ne peuvent pas circuler, avaient précisé déjà samedi soir les chemins de fer rhétiques. De nouvelles informations seront données lundi matin, avaient-ils.

Egalement en raison du risque d’avalanche, la ligne est toujours interrompue entre S-chanf (GR) et Scuol-Tarasp (GR). Même si les autres perturbations ont pu être levées dans la journée dimanche, un voyage en Basse-Engadine n’est pas recommandé, selon le site des CFF.

D’après Alertswiss, les avalanches menacent aussi certaines routes, en particulier celle de la Furka entre Hospental (UR) et Realp (UR) qui a été fermée. Ainsi, le transport automobile de la Furka est interrompu entre Oberwald (VS) et Realp. Le canton d’Uri a indiqué que la route du Susten a aussi été fermée entre Wassen et Färnigen pour les mêmes risques.

Samedi jusqu’en milieu de journée, le trafic lourd était bloqué sur l’autoroute A2 en direction de Chiasso. Plusieurs axes routiers étaient aussi fermés.

Accidents

«La neige est de retour. Et malheureusement aussi les accidents», a écrit la police cantonale bernoise samedi sur Twitter. Douze accidents de la circulation lui avaient alors été signalés depuis vendredi.

Dans la région de Surselva (GR), trois coupures de courant ont eu lieu entre vendredi soir et samedi matin à cause de la neige. Des centaines de personnes ont été concernées.

Les deux courses de Super-G dames à Saint-Moritz (GR) ont été annulées ce week-end. La course de samedi à cause du trop-plein de neige et celle de dimanche en raison du danger d’avalanche.

ATS/NXP