Suisse – La neige cause des dizaines d’accidents dont un mortel à Lucerne La neige et le verglas entravent la circulation depuis mardi en Suisse. Alors que la série d’accidents entamée mardi a coûté la vie d’un automobiliste à Lucerne, la police cantonale bernoise appelle à la prudence.

Un camion a endommagé le mur antibruit sur l'A13 près de Zizers (GR). Keystone/Kapo GR

Depuis mardi jusqu’à mercredi des dizaines d’accidents ont eu lieu en Suisse, dont un mortel à Lucerne. Après une accalmie, les précipitations devaient reprendre, selon MétéoSuisse.

«Restez prudents» a lancé mercredi matin sur Twitter la police cantonale bernoise. Elle met en garde contre les conditions toujours hivernales et des routes encore par endroit glacées. Une trentaine d’accidents lui ont été signalé durant la nuit de mardi à mercredi, a-t-elle indiqué.

Selon les informations délivrées par la police lucernoise mercredi, la série d’accidents entamée mardi, et qui a coûté la vie à un automobiliste, s’est poursuivie mercredi. Une vingtaine d’accidents de la route ont été signalés à la police mercredi matin. Dix personnes ont été blessées, la plupart légèrement. Une personne a dû être héliportée.

L’un des accidents a perturbé durant deux heures la ligne ferroviaire entre Hochdorf et Lucerne. Vers 5h30 mercredi matin, une voiture s’est écrasée contre un pylône de la ligne ferroviaire du Seetalbahn, puis s’est arrêtée au travers de la voie ferrée. Personne n’a été blessé.

Voiture sur le flanc dans le Jura

Egalement tôt mercredi matin, un automobiliste qui circulait à Glovelier (JU) a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté un talus vers 5h00, avant de terminer sa course sur le flanc. Le conducteur s’en est tiré indemne.

Les conditions hivernales des routes a aussi mis en difficulté cette nuit des automobilistes à Glaris. Ces derniers ont parfois glissé et percuté d’autres voitures ou encore heurté la barrière de sécurité sur l’autoroute. Les dégâts sont strictement matériels, non pas comme à Saint-Gall, où la police cantonale fait état de 27 accidents et quatre blessés.

Plusieurs véhicules se sont enlisés dans la neige devant le tunnel routier du Gothard à Göschenen (UR). La circulation a été interrompue en raison d’un défaut technique dans la galerie.

Camions bloqués au Gothard

Plusieurs conducteurs n’ont pu poursuivre leur route que grâce à l’aide de la police et des entreprises de remorquage, a déclaré la police cantonale d’Uri. Cette dernière a stoppé la circulation des poids lourds sur l’A2 mardi soir jusqu’à mercredi matin en raison des conditions météorologiques. Près de 300 chauffeurs ont dû passer la nuit au centre des poids lourds d’Erstfeld.

Un autre camion a été signalé mardi soir en mauvaise posture aux Grisons sur l’A13, près de Zizers. Le chauffeur a quitté le lieu de l’accident avant que la patrouille de police n’arrive sur place, qui a constaté des dégâts considérables sur un mur antibruit. La route était enneigée.

Pour la Suisse romande et le Valais, MétéoSuisse s’attend à une reprise des précipitations dès mercredi après-midi et jusqu’à vendredi. La limite des chutes de neige se situera entre 600 et 900 mètres, mais remontera dans la nuit de mercredi à jeudi vers 1000 à 1200 mètres.

ATS