Situation météorologique (direct) - La neige complique la mobilité ce vendredi

Point métérologique

La perturbation est arrivée par l’ouest et Genève vers la fin de la nuit. Elle traverse toute la Suisse en ce moment de manière intense.

A part quelques accalmies, la neige devrait tomber en continu une grande partie de la journée avec une limite pluie-neige remontant à 600-700 mètres en fin de matinée», explique à Keystone-ATS Frédéric Glassey de MeteoNews.

«C’est une séquence relativement forte. On observe au moins 5 centimètres de neige sur l’ensemble du bassin lémanique», précise-t-il. Cela aura sans doute posé des problèmes aux pendulaires de la région, selon lui.

Les chutes de neige ont ensuite atteint la région Berne-Soleure-Bâle puis peu à peu la Suisse orientale. Seul l’extrême sud du Tessin pourrait être épargné.

Selon Frédéric Glassey, l’actuelle séquence de neige devrait durer jusqu’à samedi matin sur le Jura et samedi après-midi en montagne. De plus, un vent tempétueux de sud-ouest à ouest devrait souffler en montagne dès la soirée. Le danger d’avalanche a été relevé au deuxième degré (fort) dans plusieurs régions romandes et alémaniques.

Ce sera sans doute la dernière séquence d’or blanc significative avant les 17-18 décembre, soit une semaine avant Noël, selon les prévisions.

Retour à un épisode anticyclonique et plus calme dès le début de la semaine prochaine avec du soleil, indique le spécialiste.